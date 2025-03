Jovem de 20 anos desaparece misteriosamente em Punta Cana após andar na praia durante a noite

Sudiksha Konanki, de 20 anos, desapareceu após viajar com as amigas para um resort de luxo no Caribe. Ela estava em Punta Cana, na República Dominicana e conheceu um homem que estava hospedado no mesmo hotel. Os dois foram até a praia durante a noite, mas a jovem desapareceu de forma misteriosa. O rapaz que a acompanhou disse que ela entrou na água e, ele acabou dormindo, mas não sabe para onde a jovem foi. A polícia investiga o mistério.



