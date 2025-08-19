Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Jovem de 25 anos morre após ser atropelado por carro em avenida na zona leste de SP

Gabriel dos Santos foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu; o motorista que atropelou o jovem fugiu sem prestar socorro

Balanço Geral|Do R7

Um jovem de 25 anos morreu depois de ter sido atropelado por um carro em uma avenida no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. O impacto do veículo na vítima a arremessou por cerca de 50 metros a frente. Gabriel dos Santos foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. O motorista que atropelou o jovem fugiu sem prestar socorro. Os amigos e familiares de Gabriel clamam por justiça pelo jovem.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Atropelamento
  • Justiça
  • Paulista
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Tornado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.