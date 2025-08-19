Jovem de 25 anos morre após ser atropelado por carro em avenida na zona leste de SP

Um jovem de 25 anos morreu depois de ter sido atropelado por um carro em uma avenida no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. O impacto do veículo na vítima a arremessou por cerca de 50 metros a frente. Gabriel dos Santos foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. O motorista que atropelou o jovem fugiu sem prestar socorro. Os amigos e familiares de Gabriel clamam por justiça pelo jovem.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!