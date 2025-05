Jovem deixa o celular cair no chão durante assalto e é morto por criminosos em SP

Um jovem foi morto durante um assalto no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Lucas dos Santos, de apenas 15 anos, estava preocupado com a segurança do primo, que pretendia levar a namorada em casa à noite. Por isso, decidiu acompanhá-lo no trajeto. No entanto, a tentativa de protegê-lo acabou em tragédia. Os dois foram abordados por assaltantes em uma moto. O primo entregou o celular, mas Lucas, nervoso, deixou o aparelho cair no chão — e acabou baleado. O padrasto ainda tentou salvá-lo, levando-o às pressas para uma unidade de pronto atendimento da região, mas Lucas não resistiu.



