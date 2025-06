Jovem desaparece após desembarcar na Rodoviária do Tietê, em São Paulo

O jovem Francisco Gabriel, de 23 anos, desapareceu após desembarcar na Rodoviária do Tietê, em São Paulo. Francisco estava de férias e passou 15 dias na Paraíba. Na viagem de volta até Santa Catarina, precisou parar em São Paulo para trocar de ônibus e desapareceu. Dois dias depois, voltou a responder as mensagens e pediu dinheiro para a mãe, que estranhou. A bagagem dele foi encontrada e deixada no setor de Achados e Perdidos da rodoviária. Francisco não é visto há 9 dias.



