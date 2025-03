Jovem é executado com sete tiros ao descer do carro em Osasco (SP)

Vitor Hugo de Albuquerque, de 28 anos, foi executado com sete tiros na cidade de Osasco, Grande São Paulo. O crime ocorreu antes das seis da manhã, quando ele foi abordado por dois suspeitos após sair de seu carro. A polícia investiga a hipótese de ele ter sido confundido com outra pessoa. Um adolescente teve suas impressões digitais encontradas no celular de Vitor, mas disse que apenas o carregou. O veículo dos atiradores foi achado abandonado e adulterado.



