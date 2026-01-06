Logo R7.com
Jovem está desaparecida há 17 dias em SP após sair para encontro marcado pela internet

Vitória saiu de casa para encontrar um jovem de 17 anos que conheceu pela internet e foi flagrada por câmeras de segurança da rua de mãos dadas com o garoto

Balanço Geral|Do R7

Vitória, de 16 anos, está desaparecida há 17 dias na zona leste de São Paulo. Ela saiu de casa para encontrar um jovem de 17 anos que conheceu pela internet e foi flagrada por câmeras de segurança da rua de mãos dadas com o garoto.


Filha de pais separados, Vitória morava com a avó, Severina Martins, na zona leste de São Paulo. Preocupada, ele procurou uma amiga para ajudar a divulgar o desaparecimento da neta nas redes sociais.


O garoto que saiu com Vitória viu a publicação e foi até a casa de Severina contar que passou cinco dias com a jovem e que depois a deixou em uma praça em Itaquera, zona leste de São Paulo. O menino alegou que Vitória disse que iria para a casa da mãe, na região do Parque do Carmo. No entanto, a mãe disse que não teve notícias da filha.


Severina foi até casa do menino e o pai dele deu outra versão da história. O homem, que se identificou como Fábio, disse que a jovem passou apenas uma noite na casa. Ele também disse que proibiu o filho de se relacionar com Vitória.

