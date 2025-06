Jovem invade casa do ex-companheiro, furta objetos, destrói o carro dele e fica famosa após o crime

Uma jovem de 22 anos invadiu a casa do ex-companheiro, furtou objetos, destruiu o carro dele e ainda ficou famosa após cometer os crimes. Ela chamou a atenção quando foi presa por conta da beleza e até virou celebridade. A jovem não ficou presa por muito tempo, porque um fã pagou a fiança para ela. Agora, ela está em liberdade, mas, se for condenada, pode pegar uma sentença de até 12 anos de prisão.



