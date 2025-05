Jovem larga o emprego e sai para navegar o mundo com sua gata de estimação

Oliver Widger, um americano de 29 anos, decidiu largar o emprego como gerente em uma loja de pneus. Embora ganhasse bem, não se sentia realizado. Após ser diagnosticado com uma síndrome que poderia levá-lo à paralisia, ele resolveu mudar radicalmente de vida. Comprou um veleiro e partiu em uma aventura: velejar do Oregon até o Havaí. E não foi sozinho: a companheira de viagem é sua gata Phoenix. Hoje, Oliver compartilha essa jornada inspiradora nas redes sociais.



