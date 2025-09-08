Jovem perde a visão após tomar gin envenenado comprado em empório de São Paulo

Um jovem de 27 anos perdeu a visão depois de tomar um gin envenenado comprado em um empório no bairro Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Ele segue internado em estado grave na UTI e está realizando sessões diárias de hemodiálise, devido a um comprometimento nos rins.

A vítima e mais quatro amigos estavam em uma reunião dentro de casa e todos consumiram uma mistura de gin, energético e gelo saborizado. No dia seguinte, todos tiveram sintomas graves como tontura, falta de ar e dor de cabeça. O dono da casa foi o único que bebeu apenas o gin puro e teve uma reação muito mais grave. Exames realizados no hospital do Grajaú apontaram a presença de metanol, um álcool usado em combustíveis, no sangue de três jovens. Eles acreditam que foram vítimas de adulteração de bebidas.

O tio de um deles levou a garrafa de gin comprada no empório para o hospital e foi feito um teste no local, indicando uma possível infecção. Médicas do hospital disseram que outros jovens também foram internados com os mesmos sintomas, causados pela adulteração de bebidas.