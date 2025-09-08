Jovem perde a visão após tomar gin envenenado comprado em empório de São Paulo
Ele e mais quatro amigos consumiram uma mistura de gin, energético e gelo saborizado e passaram mal
Um jovem de 27 anos perdeu a visão depois de tomar um gin envenenado comprado em um empório no bairro Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Ele segue internado em estado grave na UTI e está realizando sessões diárias de hemodiálise, devido a um comprometimento nos rins.
A vítima e mais quatro amigos estavam em uma reunião dentro de casa e todos consumiram uma mistura de gin, energético e gelo saborizado. No dia seguinte, todos tiveram sintomas graves como tontura, falta de ar e dor de cabeça. O dono da casa foi o único que bebeu apenas o gin puro e teve uma reação muito mais grave. Exames realizados no hospital do Grajaú apontaram a presença de metanol, um álcool usado em combustíveis, no sangue de três jovens. Eles acreditam que foram vítimas de adulteração de bebidas.
O tio de um deles levou a garrafa de gin comprada no empório para o hospital e foi feito um teste no local, indicando uma possível infecção. Médicas do hospital disseram que outros jovens também foram internados com os mesmos sintomas, causados pela adulteração de bebidas.
Investigadores da polícia foram até o empório e recolheram garrafas de gin e energético para análise, mas o local não foi interditado. O responsável pelo estabelecimento disse que o local está em conformidade com as normas e regulamentações da Vigilância Sanitária e que colabora com as investigações.
