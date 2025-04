Jovem se apaixona por segurança que tinha ao menos seis namoradas e sai com prejuízo de R$ 25 mil

Uma jovem de 25 anos vivia um relacionamento amoroso de três anos com o segurança Ricardo. Os dois se conheceram no trabalho. Ela estava confiante de que havia encontrado um parceiro para a vida toda, até descobrir que o segurança tinha pelo menos outras seis namoradas. E o pior: as promessas, manipulações e chantagens deixaram a jovem com um prejuízo de R$ 25 mil.



