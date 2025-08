Justiça decreta prisão de ex-campeão de xadrez que matou a mãe em Santa Catarina

A Justiça decretou a prisão do ex-jogador de xadrez de 23 anos que confessou à polícia ter matado a mãe dele em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Ele disse nos depoimentos, como justificativa para o crime, que era manipulado pela mãe com medicamentos controlados, que o fariam ter a falsa percepção de que tinha transtorno do espectro autista. Lizete Sulzbacher, de 61 anos, foi encontrada na própria cama com marcas de golpes de faca pelo corpo. Davi Sulzbacher disse ter esfaqueado a mãe enquanto ela dormia.



