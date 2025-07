Kléber Gladiador tem mandado de prisão expedido por falta de pagamento de pensão alimentícia

A Justiça de Contagem, Minas Gerais, expediu um mandado de prisão contra o ex-jogador do Palmeiras Kleber Gladiador por falta de pagamento de pensão alimentícia. A dívida acumula mais de R$ 2 milhões desde 2020. A detenção pode durar 60 dias, sendo revogada apenas com o pagamento integral da dívida.



