Ladrões tentam assaltar joalheria, são explusos por vigia e matam motorista de aplicativo na fuga

Criminosos invadiram uma joalheria de Manaus (AM) e foram surpreendidos por um segurança. Durante a fuga, eles abordaram um motorista de aplicativo e o atingiram com disparos. Levado ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos. A polícia está à procura dos responsáveis pelo assalto.



