Laudo aponta que irmã do médico Luiz Garnica também morreu envenenada com chumbinho

O laudo pericial que decorreu da exumação do corpo de Nathália Garnica, irmã do médico suspeito de ter envenenado e matado a esposa Larissa Rodrigues, indicou que ela também foi envenenada com chumbinho. Nathália morreu meses antes da cunhada. Os suspeitos pelo crime do assassinato de Larissa são Luiz Garnica e sua mãe, Elizabete Arrabaça, que já estão em prisão temporária.



