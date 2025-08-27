‘Lavagem Paulista’: polícia monta operação para apreender bens de luxo de chefe do PCC

A Polícia Civil montou a Operação Lavagem Paulista para apreender bens de luxo de José Ricardo Ângelo, conhecido como “Gordão do PCC”, uma liderança da maior facção do país. Foram apreendidos três carros de luxo, somando o valor de mais de R$ 3 milhões, além de bolsas, roupas e relógios de grife, que juntos somam pelo menos R$ 400 mil. José Ricardo tem ficha criminal por tráfico, homicídio e porte de armas pesadas, tendo passado 10 anos na prisão. Depois de sair da cadeia, ele foi morar em Balneário Camboriú (SC). Segundo as investigações, Gordão foi responsável por lavar mais de R$ 30 milhões do PCC por empresas de fachada.



