‘Ligeirinhos do crime’ assaltam motorista por aplicativo em São Paulo

Criminosos que ficaram conhecidos como “ligeirinhos do crime” assaltaram um motorista por aplicativo na zona sul de São Paulo. Uma das vítimas conversou com a equipe do Balanço Geral e disse que “não deu tempo de pensar em nada”. Toda a ação foi gravada pelo circuito de câmeras de segurança do local. Os assaltantes abordaram o carro, que tentou acelerar, mas não conseguiu. Eles logo entraram no veículo, roubaram os pertences do casal que tinha contratado a corrida e renderam o motorista.



