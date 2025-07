Mãe de influenciadora presa por furto diz que filha sofre com alucinações

Uma influenciadora foi presa após furtar roupas de uma loja em um shopping. Segundo a mãe dela, a filha sofre de hipomania, uma manifestação do transtorno bipolar. Ela alega ainda que o uso prolongado de um medicamento pode ter provocado alucinações e comportamentos dissociativos. O psiquiatra Rodrigo Fogo confirmou que o remédio em questão pode, de fato, causar episódios de dissociação, embora isso não seja comum. Ele ressaltou que é difícil estabelecer uma relação direta entre o uso do medicamento e o ato de furtar. A influenciadora pagou fiança, foi liberada e, agora, está internada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!