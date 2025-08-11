Mãe e filho são investigados por comandar operações de garimpo ilegal em territórios indígenas

A polícia conduz uma investigação com dois suspeitos de comandarem operações de garimpo ilegal em territórios indígenas. A mãe e o filho são conhecidos na região como a Rainha do Garimpo e o Príncipe de Ouro. Irismar Cruz Machado e Pablo Severo Machado são acusados de extração ilegal de ouro em Roraima, em trechos da floresta amazônica que estão sob proteção ambiental e são territórios de povos Yanomamis. A Polícia Federal investiga o império baseado em violência e comércio ilegal construído por Irismar e Pablo. Confira os detalhes do caso na reportagem.



