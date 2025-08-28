Mãe e padrasto são presos acusados de agredirem e matarem criança de apenas 3 anos em São Paulo

Rita de Cassia e Vinicius Domingues foram presos suspeitos de terem agredido e matado a pequena Maria Cecília, de apenas 3 anos, em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. A mãe e o padrasto só decidiram levar a criança para o hospital pois ela estava convulsionando. As equipes médicas a registram com hematomas semelhantes a espancamento, rompimento dos rins e uma costela quebrada. Maria Cecília não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Mensagens trocadas entre o casal mostraram preocupação sobre possíveis consequências legais assim que souberam da morte.

A polícia acredita que Rita já tinha o costume de bater na menina e, quando conheceu o atual companheiro, batiam juntos. Na chegada à delegacia, Vinicius confessou o crime, já a mãe preferiu ficar em silêncio. Eles foram presos em flagrante. Ambos já tinham passagem pela polícia. O casal vai responder por homicídio, tráfico de drogas e porte de armas de fogo de uso restrito. Rita está gravida de dois meses de Vinicius.



