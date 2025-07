Manifestantes ateiam fogo e fecham rodovia em protesto por catador morto por vigilante no RJ

Manifestantes atearam fogo em pneus e fecharam a rodovia Rio-Magé, no Rio de Janeiro, pela morte do catador Rafael da Silva, nesta terça (8). Ele foi agredido pelo vigilante conhecido como França, que cobrava uma taxa para permitir o trabalho dos catadores no local. O corpo da vítima não foi encontrado e há marcas de sangue onde ocorreu a agressão. Os manifestantes pedem providências das autoridades para investigar o caso e responsabilizar o vigilante e possíveis cúmplices envolvidos na cobrança irregular.



