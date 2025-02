Manifestantes bloqueiam rua em protesto após morte de barbeiro

Nesta quinta (23), no Morro do Jordão, um protesto ocorreu após a morte de um barbeiro em uma operação policial. Manifestantes bloquearam ruas, levando a polícia a agir para desobstruir o local. Confrontos aconteceram, com quatro pessoas presas e fuzis apreendidos. Durante a ação, os policiais usaram bombas de efeito moral para controlar os tumultos gerados pelo bloqueio das vias.