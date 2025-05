Manifestantes protestam contra morte de bandido que atirou em policial em São Paulo

Manifestantes fizeram, nesta quinta (8), um protesto no bairro de Guaianases, zona leste de São Paulo, com barricadas contra a morte de um criminoso, conhecido como Paquito da Favela, que atirou em um policial durante operação na manhã da última quarta-feira (7). A manifestação usou barricadas e chegou a parar um ônibus cheio de passageiros.



