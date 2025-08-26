Máquina de obra tomba e interdita rua no centro de São Paulo

Na manhã desta terça-feira (26), uma máquina perfuratriz de 58 toneladas tombou no bairro da Consolação, em São Paulo, durante uma obra de fundação de um prédio. O incidente ocorreu por volta das 9h30 e ninguém foi atingido, já que o semáforo estava fechado no momento da queda. Um taxista conseguiu evitar o impacto ao reduzir a velocidade. Vicente, um morador da região, relatou que estava passeando com seu cachorro quando ouviu o estrondo. No momento, funcionários trabalham para desmontar o equipamento e desbloquear a via.



