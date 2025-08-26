Marinha e FAB fazem buscas por lancha que desapareceu com três pessoas a bordo em Itanhaém (SP)
Pouco antes de desaparecer, o proprietário da lancha enviou um pedido de ajuda às autoridades marítimas
A Marinha e a Força Aérea Brasileira (FAB) realizam buscas, nesta terça-feira (26), por uma lancha que desapareceu com três pessoas a bordo em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. O veículo desapareceu no mar no último sábado (23). Pouco antes de desaparecer, o proprietário da lancha enviou um pedido de ajuda às autoridades marítimas. A embarcação de 21 pés, considerada pequena, teria virado em alto-mar.
