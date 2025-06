Marquise desaba em cima de funcionário em Copacabana, no Rio

Uma marquise desabou na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta quarta (18). Imagens mostram duas mulheres passando sob a marquise momentos antes do colapso. Caio, um promotor de vendas no local, ouviu estalos e conseguiu escapar ileso. Ele relatou: "Só ouvi os estalos do ferro e consegui correr". A estrutura estava sob reforma, e operários colocavam sacos de concreto sobre ela. A Defesa Civil investiga as causas do incidente.



