MC Danielzinho do Grau publica vídeo e alega que desarmou criminoso durante suposto assalto

O influenciador e MC Danielzinho do Grau publicou um vídeo nas suas redes sociais em que ele estava com uma arma na mão, no meio da rua, ameaçando um homem que supostamente teria tentado assaltá-lo. Depois do ocorrido, ele publicou outro vídeo nas suas redes sociais, em que afirma a veracidade do caso. O MC disse que ‘as pessoas estão achando que é marketing’, mas que na verdade foi uma situação real e aterrorizante à qual ele conseguiu reagir.



