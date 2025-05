MC Ryan é detido após manobra em estádio de Piracicaba, em SP

O MC Ryan foi detido após realizar uma manobra com uma Lamborghini dentro do estádio municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Durante o show, ele gravou a ação, e posteriormente os seguranças informaram sobre os danos causados ao gramado. O valor inicial para reparação foi estipulado em R$ 1 milhão e negociado para R$ 70 mil. Devido à impossibilidade da transferência imediata por meio do Pix, ele foi levado à delegacia, onde prestou depoimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!