‘Me perdoa, amor’: padrasto de criança morta a facadas escreve bilhete para a mãe da menina

O advogado da família de Larissa Manuela, criança de 10 anos encontrada morta em casa pela mãe, disse que o padrasto da menina escreveu um bilhete pedindo perdão. Larissa foi encontrada com marcas de golpes de faca em cima da cama dela em Barueri, na Grande São Paulo. O principal suspeito no caso é o padrasto da criança. No bilhete encontrado, ele pede perdão à mãe de Larissa. O investigado negou que o bilhete fosse sobre a morte da criança e disse que era uma carta antiga sobre o relacionamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!