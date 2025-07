Médica agredida por namorado fisiculturista em São Paulo precisará reconstruir o rosto

A médica de 27 anos que foi brutalmente agredida pelo namorado Pedro Camilo Garcia Castro, um fisiculturista de 24 anos, vai precisar passar por cirurgias reconstrutivas. O caso aconteceu em um apartamento em Moema, bairro nobre na zona sul de São Paulo. A médica sofreu a tentativa de feminicídio no dia do seu aniversário. O fisiculturista agrediu a vítima com tantos socos que chegou a quebrar a mão. Ela segue internada em estado grave. Pedro Camilo está preso e aguarda julgamento.



