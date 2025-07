Médico é agredido com socos e chutes durante assalto ao lado da estação Barra Funda

Um médico foi brutalmente agredido por criminosos ao chegar de viagem e ir buscar o carro em um estacionamento ao lado da estação Barra Funda, em São Paulo. Imagens de circuito de segurança mostram o momento em que ele é seguido por quatro homens, um deles armado. A abordagem foi violenta: a vítima foi jogada no chão e agredida com chutes e socos antes de ter seus pertences roubados. Moradores da região relatam que os assaltos são frequentes e cobram mais segurança no entorno da estação.



