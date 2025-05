Médico suspeito de matar a esposa confessa que ela sabia da amante

O médico Luiz Garnica, suspeito de ter matado sua esposa, a professora de pilates Larissa Rodrigues, revelou à polícia que a vítima sabia da traição dele com outra mulher. No entanto, ele disse que pretendia terminar o relacionamento com a amante. A polícia suspeita que Larissa tenha sido envenenada pelo marido e pela sogra, Elisabete, após descobrir a relação extraconjugal de Luiz e cogitar pedir a separação. A amante foi ouvida pela polícia e disse que o médico se preocupava com a divisão de bens.



