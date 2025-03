Menina de 12 anos desaparece após pegar moto por aplicativo em Cotia (SP)

Maria Clara, de 12 anos, desapareceu após pegar uma moto por aplicativo na última sexta-feira (28), em Cotia, na Grande São Paulo. A família da adolescente descobriu que uma pessoa desconhecida fez a solicitação da corrida. O motociclista que buscou Maria Clara em casa entrou em contato com a mãe dela e revelou que deixou a jovem em um condomínio perto de onde a família mora. Ela não foi mais vista quando saiu do condomínio. A jovem usa o celular do padrasto e ele revelou que houve tentativas de acesso a um aplicativo de banco depois que ela sumiu. A família já registrou um boletim de ocorrência e a polícia conduz as investigações.



