Menina de 14 anos é encontrada bem pelo pai após reportagem do Balanço Geral, em Guarulhos (SP)

Uma menina de 14 anos chamada Mayara foi encontrada pelo pai após uma reportagem do Balanço Geral informando sobre o seu desaparecimento em Guarulhos, na Grande São Paulo. Mayara estava na casa de um jovem de 20 anos com quem tinha um caso. Segundo a família do jovem, a adolescente disse que tinha 16 anos.



