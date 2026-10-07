Menina que sumiu a caminho da escola continua desaparecida após uma semana de buscas no RJ

Mariana, de 10 anos, que sumiu a caminho da escola, segue desaparecida após sete dias de buscas em Nova Iguaçu (RJ). As buscas continuam e os policiais acreditam que o corpo dela pode estar enterrado ao redor da escola onde estudava ou no percurso que fazia desde sua casa.





A criança não chegou ao colégio, mesmo ficando apenas 1 km de sua casa, que foi incendiada após o ocorrido. A investigação levantou suspeitas de que alguém da própria família poderia estar envolvido no caso.





As buscas acontecem em tempo real e mobilizam todos os moradores da região, que ajudam a polícia a descobrir se Mariana está viva ou até sendo mantida em cárcere privado.





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