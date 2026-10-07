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Menina que sumiu a caminho da escola continua desaparecida após uma semana de buscas no RJ

As buscas continuam e os policiais acreditam que o corpo dela pode estar enterrado ao redor da escola onde estudava ou no percurso que fazia desde sua casa

Balanço Geral|Do R7

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Mariana, de 10 anos, que sumiu a caminho da escola, segue desaparecida após sete dias de buscas em Nova Iguaçu (RJ). As buscas continuam e os policiais acreditam que o corpo dela pode estar enterrado ao redor da escola onde estudava ou no percurso que fazia desde sua casa.

A criança não chegou ao colégio, mesmo ficando apenas 1 km de sua casa, que foi incendiada após o ocorrido. A investigação levantou suspeitas de que alguém da própria família poderia estar envolvido no caso.

As buscas acontecem em tempo real e mobilizam todos os moradores da região, que ajudam a polícia a descobrir se Mariana está viva ou até sendo mantida em cárcere privado. 


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