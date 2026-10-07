Menina que sumiu a caminho da escola continua desaparecida após uma semana de buscas no RJ
As buscas continuam e os policiais acreditam que o corpo dela pode estar enterrado ao redor da escola onde estudava ou no percurso que fazia desde sua casa
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