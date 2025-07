Menino brasileiro batizado com o mesmo nome do Super-Homem conhece elenco do filme

Um garotinho brasileiro foi batizado com o mesmo nome do Super-Homem. O nome Kal-El é uma homenagem ao super-herói favorito do pai dele. Quando a família descobriu sobre o evento de lançamento do novo filme do Superman no Rio de Janeiro, pai, mãe e filho não perderam a oportunidade de conhecer os atores. Com um cartaz escrito em inglês “Oi, meu nome é Kal-El", o pequeno carioca logo chamou a atenção do elenco e realizou o sonho de conhecê-lo pessoalmente com os pais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!