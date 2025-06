Menino de apenas 1 ano surpreende família e encosta boca em serpente durante viagem de férias

A veterinária Nathália Nunes, seu marido Jefferson e o filho Otávio viajaram de Olinda (PE) a Maragogi (AL) para visitar uma pousada ecológica famosa por seus animais exóticos. Otávio, então com 10 meses, surpreendeu todos ao encostar a boca em uma cobra Píton durante uma sessão de fotos. A mãe explicou que Otávio estava na fase oral, explorando objetos com a boca.



