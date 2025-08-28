Mergulhador encontra pistas sobre família que desapareceu há quase 70 anos nos EUA

Em dezembro de 1958, a família Martin desapareceu misteriosamente durante um passeio para comprar verduras em Portland, Estados Unidos. Ken e Bárbara Martin e suas três filhas sumiram sem deixar vestígios. O único filho que não estava presente era Donald, então com 28 anos e servindo na marinha. Após buscas intensas, apenas os corpos das duas filhas mais novas foram encontrados no ano seguinte.

Quase setenta anos depois, o mergulhador local Arthur Mayo trouxe novos detalhes ao caso ao encontrar evidências no fundo de um antigo canal fluvial próximo ao local do desaparecimento. Durante uma expedição subaquática arriscada, Arthur encontrou roupas e brinquedos pertencentes à família Martin, além de restos mortais que acredita serem dos pais Ken e Bárbara e da filha mais velha.

A equipe de resgate conseguiu recuperar partes do carro da família, mas as condições perigosas impediram a retirada completa do veículo. O caso havia sido arquivado sem solução após meses de investigação inicial que falharam em localizar todos os membros ou qualquer peça significativa do carro. Finalmente, com esta nova revelação, há algum fechamento para aqueles afetados pela tragédia histórica em Portland. Os moradores locais estão agora aliviados pelo fim deste longo mistério familiar.

