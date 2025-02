Mesmo após apanhar de moradores, ladrão de bicicletas continua atuando na zona leste de São Paulo

Na primeira sexta-feira (7) de fevereiro, o ladrão de bicicletas do bairro da zona leste de São Paulo foi reconhecido por moradores que ele já tinha furtado enquanto caminhava na rua. Eles agrediram o ladrão e o liberaram sem chamar a polícia. Depois de cinco dias, o homem voltou a furtar na região. Os moradores acreditam que os furtos acontecem sob encomenda e que as bicicletas são vendidas na internet ou nas chamadas ‘feiras de rolo’, mercados paralelos irregulares.



