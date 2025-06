Ministério Público da Alemanha retoma buscas por criança desaparecida em Portugal há 18 anos

O Ministério Público da Alemanha retomou as buscas pelo corpo de Madeleine McCann, criança de 6 anos desaparecida em 2007. O principal suspeito de ter raptado e matado a criança é o alemão Christian Brueckner. Ele está preso, mas nunca confessou o crime. Os agentes voltaram à Praia da Luz, no Sul de Portugal, que foi onde Madeleine desapareceu, para procurar novamente pelo corpo. Mais de 600 pessoas foram investigadas no caso e a polícia só chegou ao suspeito preso há cinco anos. Ele tem ficha criminal com casos de estupro.



