Ministérios da Igualdade Racial e do Esporte criam dispositivos contra o racismo no futebol

Os ministérios da Igualdade Racial e do Esporte fizeram uma parceria que visa o combate do racismo no futebol brasileiro. Desde o monitoramento dos episódios de discriminação racial até campanhas de conscientização de dirigentes e atletas sobre o racismo. Os ministérios vão criar um selo e um prêmio especial para campanhas antirracistas de agentes esportivos. Torcidas organizadas serão convocadas a entrar na mobilização contra o preconceito no esporte. As medidas têm como alvo, além do futebol profissional, as escolinhas de formação e categorias de base que preparam os futuros jogadores brasileiros.



