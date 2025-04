Modelo é acusada de planejar a morte do marido e dos filhos

A modelo americana Lori é acusada de matar os filhos e o marido para ficar com o dinheiro do seguro. Assim que o marido dela morreu, os filhos desapareceram. Depois de meses de investigação, os corpos das crianças foram encontrados enterrados no quintal da casa do amante da modelo. Lori e o amante foram presos. Ela, condenada à prisão perpétua e ele, pena de morte. Acompanhe a reportagem!



