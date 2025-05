Montador de móveis é encontrado morto na rua após entrar em ambulância do Samu

Manoel Ferreira, de 33 anos, foi encontrado morto após um acidente de moto em Mogi das Cruzes (SP). Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e levado até a ambulância, mas foi posteriormente encontrado sem vida do lado de fora do veículo, o que levantou suspeitas de negligência. A Polícia investiga o desaparecimento do celular da vítima e a ausência de registros sobre possíveis incidentes durante o atendimento. A Prefeitura informou que o protocolo padrão não foi seguido e que a equipe de resgate envolvida foi afastada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!