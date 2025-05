Morador agride filho de síndico durante confusão em condomínio em Taboão da Serra (SP)

O morador Baltazar Oliveira, de 47 anos, agrediu o filho do síndico do condomínio em que mora em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A vítima é Leonardo Carvalho, um estudante de 19 anos. Ele ficou com hematomas na cabeça, luxação no ombro e teve a boca rasgada pelo agressor, que tem um porte físico muito maior que o do jovem. Baltazar, o agressor, já foi visto em outros momentos difamando o jovem e a sua família. Ele ainda tem fotos publicadas nas redes sociais de apologia ao nazismo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!