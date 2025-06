Morador viu pessoas se jogando de balão que caiu em SC

Um acidente envolvendo um balão turístico deixou oito mortos em Praia Grande, Santa Catarina. Com 21 pessoas a bordo, o balão pegou fogo durante o voo. O piloto, ao perceber as chamas na lona, instruiu os ocupantes a saltarem. Muitos conseguiram, mas oito não puderam pular antes do balão subir novamente, resultando na morte de quatro vítimas carbonizadas. Uma testemunha relatou ter visto o momento em que uma das vítimas pulou em desespero.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!