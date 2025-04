Moradores da Mooca, zona leste de São Paulo, estão assustados com onda de assaltos na região

Os moradores do bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo, estão assustados pelo alto índice de assaltos na região. Em um dos casos mais recentes e marcantes, assaltantes em duas motos abordaram violentamente quatro vítimas em menos de dois minutos no mesmo quarteirão. Eles levaram todos os pertences das vítimas, as agrediram e humilharam. Uma das vítimas explicou ao Balanço Geral que o prejuízo foi material e psicológico.



