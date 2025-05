Moradores da zona leste de São Paulo são surpreendidos com infestação de escorpiões

Moradores da região de Guaianases, na zona leste de São Paulo, estão assustados com os escorpiões que estão aparecendo por lá. Os animais estão invadindo as casas e algumas pessoas já foram picadas. Alguns deles foram encontrados se escondendo dentro das paredes. Especialistas alertam sobre o perigo da picada de escorpião.



