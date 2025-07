Moradores da zona norte de São Paulo denunciam obra que transforma rua em ‘mar de lama’

Os moradores do bairro da Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, denunciam uma obra que transforma a rua em um ‘mar de lama’. Quando chove, o lamaçal toma a via e dificulta o fluxo de pessoas e de veículos. No entanto, mesmo quando não chove, o mesmo tem acontecido. A obra acontece em um galpão e deixa sujeira pelas ruas. Quando os materiais da obra são lavados, a água com lama escorre para a rua e até para as casas da população. Comerciantes também reclamam que a condição tem afastado clientes. Confira!



