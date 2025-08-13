Moradores da zona sul de São Paulo tentam evitar demolição de casas centenárias
Área já foi desapropriada por uma construtora que planeja construir um prédio
Os “Salvadores da Vila Mariana” são moradores da zona sul de São Paulo que querem evitar a demolição de casas centenárias. A área já foi desapropriada por uma construtora que planeja construir um prédio. Agora, eles estão lutando pela preservação do bairro e entraram com um pedido de tombamento dos imóveis para que as casas não sejam destruídas.
