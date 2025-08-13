Moradores da zona sul de São Paulo tentam evitar demolição de casas centenárias

Os “Salvadores da Vila Mariana” são moradores da zona sul de São Paulo que querem evitar a demolição de casas centenárias. A área já foi desapropriada por uma construtora que planeja construir um prédio. Agora, eles estão lutando pela preservação do bairro e entraram com um pedido de tombamento dos imóveis para que as casas não sejam destruídas.



