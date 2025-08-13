Logo R7.com
Moradores da zona sul de São Paulo tentam evitar demolição de casas centenárias

Área já foi desapropriada por uma construtora que planeja construir um prédio

Balanço Geral

Os “Salvadores da Vila Mariana” são moradores da zona sul de São Paulo que querem evitar a demolição de casas centenárias. A área já foi desapropriada por uma construtora que planeja construir um prédio. Agora, eles estão lutando pela preservação do bairro e entraram com um pedido de tombamento dos imóveis para que as casas não sejam destruídas.

