Moradores de condomínio de chácaras de luxo sofrem com enxames de moscas no interior de SP

Os moradores de um condomínio de chácaras de luxo em Mairinque, no interior de São Paulo, têm sofrido com enxames de moscas. Os vídeos gravados por eles mostram que os insetos estão presentes com muito volume nas casas e atrapalham o dia a dia e até as refeições dos moradores. O problema existe há cerca de dez anos, como explicam os habitantes, mas, nos últimos meses, se intensificou. Das 1.850 chácaras que ficam no local, que é uma área de preservação ambiental, cerca de cem estão à venda por causa do problema.



