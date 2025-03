Moradores relatam medo de andar pelas ruas de Cajamar (SP) após assassinato de Vitória

O caso da captura e assassinato de Vitória Regina, de 17 anos, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, deixou toda a cidade em que ocorreu o crime abalada. Cajamar, município pequeno, tem cerca de 90 mil habitantes e, como relatam os moradores, baixos índices de crimes violentos. O caso ganhou repercussão nacional desde que o corpo da jovem foi encontrado, no dia 5 de março. O velório, em um centro esportivo da cidade, foi lotado de pessoas, entre habitantes locais e viajantes, que foram prestar solidariedade à jovem. Entre as homenagens prestadas a Vitória, há cartazes pendurados nos muros de escolas, pedindo por justiça pela jovem.



